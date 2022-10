Lisboa arranca em baixa para o terceiro dia de perdas

Leia Também Lisboa acompanha Europa e fecha no vermelho. Grupo EDP pressiona

A bolsa de Lisboa abriu o último dia de semana a negociar em terreno negativo, pela terceira sessão consecutiva. Isto numa altura em que acompanha o sentimento das restantes praças europeias, que viveram nos primeiros dias da semana uma breve euforia.O PSI cede 0,28% para 5.391,88 pontos, com dez cotadas no vermelho, quatro no verde e uma inalterada, a Semapa.A liderar a sessão pela negativa, nos primeiros minutos, está a Jerónimo Martins, que perde 0,79%, seguida de perto pela EDP Renováveis que cai 0,74% A cotada de Miguel Stilwell anunciou esta quinta-feira a venda de dois projetos eólicos no estado brasileiro de Rio Grande do Norte por 1,8 mil milhões de reais, equivalente a 350 milhões de euros.Entre os pesos pesados a negociar no vermelho está o BCP que recua 0,53% e a EDP que cede 0,32%.Nos ganhos, a Greenvolt lidera e valoriza 0,48%, acompanhada no pódio pela Galp que sobe 0,29% e pelos CTT que crescem 0,18%.Nas papeleiras, a Altri recua 0,10% e a Navigator desliza 0,06%.Fora do PSI está ainda em destaque a primeira sessão de negociação da nova cotada Samba Digital. Nascida em Miami em 2018, a agência internacional de "marketing" dedicada ao desporto e entretenimento começou a negociar com o ticker MLSMB.