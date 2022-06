Lisboa dá início ao dia no verde. BCP lidera ganhos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A praça de Lisboa está a negociar em terreno positivo, nos primeiros momentos do dia, à semelhança do resto da Europa. O PSI ganha 0,88% para 6.039,47 pontos.





Das 15 cotadas que compõem o índice de referência nacional, apenas a Galp negoceia em terreno negativo (0,71%), com três empresas inalteradas e as restantes a valorizarem.



A praça lisboeta está a ser sustentada por ganhos do BCP, que cresce mais de 3%, em linha com o setor europeu da banca que vai somando 2,39%. A acompanhar o banco de Miguel Maya está a família EDP: a Renováveis valoriza 1,80%, e a EDP cresce 1,25%.





Ainda com ganhos expressivos acima de 1% está a Navigator, a negociar com ganhos de 1,61%, e a Greenvolt, com uma subida de 1,17%.





A maior cotada deste índice nacional é a Jerónimo Martins, que permanece para já inalterada, juntamente com as papeleiras Semapa e Altri.