Lisboa fecha em queda a acompanhar Europa

O PSI recuou 0,48%, para os 5.986,96 pontos, sendo, ainda assim, das praças europeias menos castigadas. Na Europa apenas os setores da banca e "oil&gas" escaparam às quedas.Por cá, das 15 cotadas do índice seis fecharam em alta, oito em queda e o BCP terminou o dia inalterado, nos 0,167 euros.A pressionar o índice esteve, principalmente, o setor elétrico. A EDPR caiu 3,74%, a REN perdeu 3%, a Greenvolt cedeu 2,28% e a EDP caiu 2,05%.Nota ainda para a queda de 2,51% da Nos e o recuo de 2,42% dos CTT.O dia foi positivo para o setor papeleiro, com a Altri a liderar mesmo os ganhos, ao subir 4,76%, enquanto a Navigator ganhou 2,17%. Os preços-alvo destas cotadas foram alvo de revisões em alta do CaixaBank/BPI A limitar as perdas estiveram, sobretudo, o setor do retalho, com a Sonae a avançar 2,03% e a Jerónimo Martins a subir 0,48%, e a Galp, que ganhou 1,73%.