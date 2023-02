Lisboa esboça sorriso em dia com pleno de ganhos

Leia Também Lisboa fecha em alta com Mota em máximos desde 2019

A bolsa de Lisboa começou a sessão desta quarta-feira a valorizar pelo segundo dia consecutivo, numa altura em que a Europa também segue a negociar no verde.Os índices europeus estão a ser influenciados por um sentimento positivo do lado de lá do Atlântico, depois de o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, ter assinalado que estão por vir mais subidas das taxas de juro, mas sem responder sobre se retornaria a aumentar os juros diretores em 50 pontos base.Por cá, o PSI ganha 0,65% para 5.961,91 pontos, com as 15 cotadas que compõe o principal índice nacional em terreno positivo.A registar os maiores ganhos está a EDP Renováveis, que sobe 1,26%, acompanhada pela Galp, que avança 0,87% e a Mota-Engil que soma 0,83% e segue assim a dar continuidade ao bom desempenho de início de ano na bolsa lisboeta, ascendendo a máximos de 2019.Entre os pesos pesados da bolsa portuguesa, o BCP pula 0,79%, a EDP avança 0,67%, ao passo que a Jerónimo Martins sobe 0,36%.Nos menores ganhos está a Navigator que avança 0,18% e os CTT e a Sonae que ganham 0,27%.(Atualizado às 08:44h)