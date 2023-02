Lisboa fecha em alta com Mota em máximos desde 2019

Num dia em que a maioria das praças europeias sobem ligeiramente, a bolsa portuguesa foi aquela que mais ganhou. O PSI avançou 0,28%, para os 5,923,57 pontos, com oito cotadas em alta e sete em queda.A estrela do dia foi a Mota-Engil, que deu continuidade ao bom desempenho desde o início do ano. A construtora ganhou 2,88%, para os 1,928 euros, máximo desde dezembro de 2019.A contribuir para a subida do índice nacional destacou-se também o BCP, com uma valorização de 2,05%, para os 0,2038 euros, bem como a Galp, que avançou 1,47%, até aos 12,11 euros.Já a travar os ganhos do PSI, a família EDP registou um dia no vermelho. A EDP Renováveis foi mesmo a cotada que mais perdeu, ao recuar 1,64%, para os 19,85 euros, enquanto a casa-mãe cedeu 0,3%, fechando nos 4,659 euros.No retalho, a Sonae caiu 0,27%, para os 0,938 euros, enquanto a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índica, deslizou 0,1%, terminando o dia a valer 19,54 euros.