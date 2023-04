Lisboa fecha com ganhos. Mota-Engil sobe mais de 6%

A bolsa de Lisboa fechou em terreno positivo, num dia em que as principais praças europeias negoceiam entre ganhos e perdas. O PSI subiu 0,38% para 6.082,12 pontos, com 11 das cotadas com ganhos e cinco com perdas.



A Mota-Engil foi a empresa que mais valorizou, tendo registado a maior subida desde 26 de janeiro. As ações da construtora avançaram 6,24% para 1,668 euros, um dia após ter anunciado uma subida do dividendo face ao ano anterior. A Mota-Engil vai entregar aos acionistas 10,023 cêntimos por ação.



Apesar de a Mota-Engil ter liderado as subidas, a família EDP foi a que mais impulsionou o PSI. Tanto a casa mãe como o braço energético, a EDP Renováveis, - ambas pesos pesados - fecharam o dia com ganhos, tendo subido 1,77% para os 5,054 euros e 1,29% para os 21,13 euros, respetivamente.





Também a Galp e o BCP, duas das cinco cotadas com mais peso no PSI, viram as ações valorizarem. A petrolífera somou 0,78% para os 10,965 euros e o banco cresceu 0,10% para 20,48 cêntimos.Já a Jerónimo Martins foi a que mais ganhos travou, com uma queda de 1,94% para os 21,18 euros. Entre as maiores perdas estiveram também a Sonae, com uma descida de 1,36% para 9,79 cêntimos, e a Ibersol, que perdeu 0,89% para 6,70 euros.Notícia atualizada às 16h48