Lisboa fecha com ligeiríssima subida à boleia de máximos de 2018 da Mota

A bolsa portuguesa encerrou marginalmente em alta, somando a quinta sessão consecutiva no verde. A praça de Lisboa acompanhou as congéneres europeias, mas com ganhos bem mais tímidos.O PSI avançou 0,02%, para 6.439,50 pontos, com oito cotadas em alta, sete em queda, enquanto os CTT fecharam inalterados.A estrela do dia foi a Mota-Engil, com um salto de 5,09%, para os 3,615 euros, máximo desde julho de 2018. A construtora beneficiou de um "research" positivo do CaixaBank/BPI para continuar a tendência positiva dos últimos dias.A dar força ao PSI esteve também a EDP Renováveis, com uma subida de 1,52%, até aos 16,345 euros, bem como a Jerónimo Martins, com um ganho de 0,81%, para 22,52 euros, e a EDP, que valorizou 0,78%, até aos 4,404 euros.Nota ainda, pela positiva, para a valorização de 0,9% da Ibersol, que hoje apresenta resultados, e da Greenvolt, que subiu 0,22%, um dia após ter reportado as contas do terceiro trimestre.Do lado das quedas, a Sonae foi a cotada mais penalizada ao cair 2,02%, para 0,922 euros. A empresa liderada por Cláudia Azevedo viu, assim, o mercado a reagir de forma negativa ao anúncio de uma OPA sobre a finlandesa Musti A Galp, por seu turno, recuou 0,87%, para 13,62 euros, em vésperas da reunião da OPEP+ e num dia em que a Jefferies cortou o "target" da petrolífera.A impedir melhor desempenho do índice nacional esteve ainda o BCP, que deslizou 0,52%, para os 0,3071 euros.