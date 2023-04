Lisboa fecha no vermelho. Mota-Engil afunda 13,7% com correção

O PSI recuou 1%, para 6.159,96 pontos, esta quinta-feira, sendo uma das praças europeias mais castigadas. O dia terminou com 12 das 16 cotadas do índice nacional no vermelho, enquanto duas fecharam em alta e outras duas - Corticeira Amorim e CTT - encerraram inalteradas.A Mota-Engil sofreu um tombo de 13,73%, para 1,76 euros, num movimento de correção perante os fortes ganhos da construtora desde o início do mês. Até ontem, a Mota-Engil acumulava uma valorização de mais de 28% em abril.Ainda entre as cotadas mais penalizadas, a Nos perdeu 2,76%, para 3,94 euros, em vésperas do início da distribuição de dividendos, enquanto a Semapa caiu 2,67%, para 13,84 euros, e a Sonae recuou 2,11%, até aos 1,02 euros.Entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins perdeu 1,17%, para 21,92 euros, o BCP caiu 0,74%, até aos 0,2281 euros, a EDP Renováveis cedeu 0,49%, para 20,13 euros, e a Galp deslizou 0,23%, para 10,81 euros. A EDP limitou ligeiramente os danos no índice ao valorizar 0,19%, para 5,15 euros.Além da elétrica, apenas a Ibersol, que ganhou 0,92%, para 6,56 euros, fechou positiva.