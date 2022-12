Lisboa regressa do Natal em queda. Só três cotadas fecharam no verde

O PSI recuou 0,42%, para os 5.756,98 pontos, na primeira sessão após o fim-de-semana prolongado devido ao Natal. A bolsa portuguesa contrariou os ganhos, embora pouco expressivos, registados nas principais praças europeias, sendo que Londres e Amesterdão permaneceram encerradas hoje.A Jerónimo Martins, cotada com maior peso no índice nacional, liderou as perdas ao cair 1,36%, para os 20,34 euros. A pesar no desempenho da bolsa portuguesa esteve também o BCP, que recuou 1,02%, fechando nos 0,1454 euros.Ainda com quedas superiores a 1% encerraram a REN (-1,17%, para 2,525 euros) e Navigator (-1,09%, para 3,454 euros).Na família EDP, a EDP Renováveis cedeu 0,76%, fechando a valer 20,78 euros, enquanto a casa-mãe perdeu 0,59%, até aos 4,692 euros.A limitar as perdas do PSI destacou-se a Galp, um dos pesos pesados do índice, que avançou 1,56%, para os 12,72 euros, beneficiando da subida dos preços do petróleo.Também no verde fecharam a Semapa e os CTT, com ganhos de 0,81% e de 0,33%, respetivamente.