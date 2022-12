Bolsa de Lisboa arranca no vermelho com Altri e CTT a comandar perdas

A bolsa de Lisboa arrancou a segunda sessão da última semana do ano no vermelho. O PSI desvaloriza 0,26% para 5.742,29 pontos. Entre as 15 cotadas que compõe o índice, a maioria (nove) negoceia no vermelho, cinco no verde e uma permanece inalterada.

A Altri comanda a tabela das perdas, a desvalorizar 0,70% para 4,99 euros. No restante setor papeleiro, o sentimento é misto, com a Semapa a ganhar 0,16% para 12,48 euros e a Navigator a perder 0,52% para 3,44 euros.





Ainda do lado das perdas, entre os pesos pesados quem mais pressiona o índice é o BCP. O banco liderado por Miguel Maya desliza 0,62% para 0,14 euros.

Já do lado dos ganhos quem mais contraria a tendência é a Nos, que soma 0,26% para 3,82 euros, seguida da REN que sobe 0,20% para 2,53 euros.





No restante setor energético, Greenvolt acumula 0,12% para 8,04 euros e a EDP negoceia na linha d’ água (0,09%) para 4,70 euros, enquanto o braço das renováveis perde 0,38% para 20,70 euros.

A Galp perde também 0,31% para 12,68 euros, num dia em que o petróleo desvaloriza tanto no mercado londrino como em Nova Iorque.

Por fim, no retalho, Sonae derrapa 0,53% para 0,93 euros e Jerónimo Martins perde 0,39% para 20,26 euros.





(Notícia atualizada às 8:35).