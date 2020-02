21% no resultado líquido

RCA de 2019 para os 560 milhões de euros. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva adiantou ainda que, apesar da queda de dois dígitos no lucro,

Destaque também para a Jerónimo Martins, que interrompeu uma série de dez sessões consecutivas a valorizar, e perdeu 0,47% para os 17,005 euros por ação.Hoje, a petrolífera Galp acabou o dia a escorregar 0,11% para os 14,11 euros por ação, num dia em que apresentou uma queda homóloga de prevê um crescimento anual do dividendo , todos os anos, entre 2019 e 2021, na ordem dos 10%.O BCP recuou 0,26% para os 19,15 cêntimos por ação, num dia em que o setor da banca tombou 1,71%, após o britânico HSBC anunciar que iria cortar cerca de 35 mil postos de trabalho, devido a uma reestruturação que irá realizar.Em contraciclo negociou o grupo EDP, com a empresa liderada por António Mexia a ganhar 1,62% para os 4,898 euros (tocando em máximos desde 2008) e a EDP Renováveis a subir 0,94% para os 12,94 euros, o que representa um novo máximo histórico.Na Europa, os mercados europeus seguiram a bitola dos mercados asiáticos, durante a madrugada, a reagir ao alerta da Apple, que disse que não iria conseguir cumprir as metas de receitas definidas a 28 de janeiro, para o primeiro trimestre deste ano, devido ao impacto do coronavírus quer na produção, quer na procura por iPhones.