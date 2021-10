Magnata indiano Ambani junta-se a Bezos e Musk. Fortuna supera marca dos 100 mil milhões

Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia, acabou de subir uns degraus na lista dos mais ricos do mundo. O valor da fortuna do magnata indiano superou a fasquia dos 100 mil milhões de dólares, juntando-se à lista de nomes como Jeff Bezos ou Elon Musk.

O "chairman" da indiana Reliance Industries ascendeu a um restrito clube de 11 pessoas com as maiores fortunas do mundo, depois do valor das ações do seu conglomerado ter disparado para um recorde, esta sexta-feira, dia 8 de outubro.

O património de Ambani está agora, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg, avaliado em 100,6 mil milhões de dólares, depois do valor da sua fortuna ter disparado 23,8 mil milhões de dólares durante este ano.

Desde que herdou o negócio de refinação de petróleo e petroquímicos do império do seu pai, em 2005, o empresário tem procurado transformar o gigante da energia num titã de retalho, tecnologias e e-commerce.

Com o objetivo de criar uma gigante de comércio eletrónico na Índia para desafiar empresas como a Amazon, Ambani investiu quase 50 mil milhões de numa operadora de telecomunicações móveis que se tornou a número 1 do país em três anos de operação.



Já no passado mês de junho, Ambani divulgou um ambicioso plano de investimento em energias verdes, prevendo investir 10 mil milhões de dólares nos próximos três anos.