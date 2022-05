Maré vermelha chega a Lisboa. CTT perdem mais de 1%

Leia Também Sonae dispara lucros para 42 milhões e bate recorde de vendas até março

A bolsa de Lisboa acompanhou a tendência europeia e arrancou a sessão em território negativo, com o índice de referência nacional, PSI, a ceder 0,12% para 5.821,72pontos.Das 15 cotadas que compõe o "benchmark" nacional, 11 negoceiam no vermelho, três no verde e uma permanece inalterada.Os CTT comandam as perdas, estando a desvalorizar 1,63% para 3,62 euros, dando continuidade às perdas contabilizadas na sessão desta quarta-feira. A empresa de correios é acompanhada pelo BCP que cai 0,54% para 0,1663 euros.

No setor energético, a sessão arrancou de forma mista: Galp cai 0,27% para 10,90 euros, em contraciclo com o petróleo que recupera no mercado internacional e acompanhada pela EDP que derrapa 0,20% para 4,54 euros. Em contramão, a EDP Renováveis valoriza 0,49% para 20,68 euros, a REN sobe 0,17% para 2,86 euros e a Greenvolt permanece inalterada nos 6,79 euros.

Entre as papeleiras negoceia-se em terreno negativo: a Altri cai 0,10% para 5,11 euros, enquanto a Semapa desvaloriza 0,14% para 14,10 euros e a Navigator desliza 0,20% para 4,05 euros.

No retalho, a Jerónimo Martins acompanha a tendência e cai 0,16% para 18,17 euros. Já a Sonae lidera os ganhos do PSI, ao valorizar 1,49% para 1,02 euros, depois de esta quarta-feira, após a sessão ter apresentados os resultados referentes aos primeiros três meses deste ano.

Contra prejuízos de 59 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020 e lucros de apenas um milhão de euros no mesmo período do ano passado, o grupo liderado por Cláudia Azevedo fechou as contas até março com um resultado líquido de 42 milhões de euros, com o EBITDA homólogo a crescer 17,2% para 149 milhões de euros.

Já o volume de vendas cresceu 5,1% para um valor recorde de 1,69 mil milhões de euros, com o negócio da MC (Continente) a contribuir com quase 1,3 mil milhões de euros, mais 3,8% do que nos primeiros três meses do ano passado.



