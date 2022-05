Os relatos da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que serão conhecidos esta quinta-feira, poderão dar novas pistas sobre o sentimento dos governadores face à retirada de estímulos. O encontro aconteceu a 14 de abril e, na altura, a presidente Christine Lagarde anunciou que as compras líquidas de dívida pública e privada deverão acabar no terceiro trimestre do ano devido à escalada da inflação na Zona Euro.