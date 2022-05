EUA nomeiam novo embaixador para Ucrânia. Europa no vermelho após sell-off em Wall Street

08h38

Juros aliviam na Zona Euro. "Spread" da dívida portuguesa em máximos de 2020

Os juros continuam a aliviar na Zona Euro e nos EUA, à medida que os investidores digerem o advento de uma política monetária mais restritiva por parte dos bancos centrais para combater a inflação.

A yield das bunds alemãs a dez anos, "benchmark" para o bloco europeu, alivia 5,4 pontos base para 0,970%.

Em Itália, os juros da dívida a dez anos descem 1,3 pontos base para 2,944%, enquanto a yield das obrigações francesas com a mesma maturidade alivia 4,4 pontos base para 1,480%.

Na Península Ibérica, a yield da dívida nacional a dez anos alivia 3 pontos base, ainda que esteja a ser negociada acima da fasquia dos 2% alcançada no passado dia 29 de abril, mais concretamente em 2,116%. O spread dos juros da dívida portuguesa a dez anos face ao "benchmark" europeu está em máximos de 2020.

Por sua vez, os juros das obrigações espanholas com a mesma maturidade descem 2,8 pontos base para 2,069%.

Nos EUA, a tendência também é de alívio, estando os juros da dívida a dez anos a descer 2,2 pontos base para 2,862%.

O mercado das dívidas soberanas tem tornando-se cada vez mais atrativo para aos investidores devido ao cenário de advento de uma política monetária mais restritivo, uma vez que as taxas de juro oferecidas por estes títulos estão a subir.



Esta semana foi marcada pelas declarações de vários membros da Fed, incluindo o seu próprio presidente Jerome Powell. Depois do líder do banco central, esta quarta-feira foi a vez do presidente do banco central em Chicago, Charles Evans, defender a subida das taxas de juro "acima do nível neutral" para combater a inflação.

Deste lado do Atlântico, a presidente do BCE, Christine Lagarde, também já admitiu a possibilidade das taxas de juro subirem já em julho, depois do fim dos programas de compra de ativos. Assim, as próximas reuniões dos dois bancos centrais agendadas para junho são cruciais para os mercados.