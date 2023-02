Maus resultados das "big tech" também derrubam Lisboa. PSI cede 0,42%

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta sexta-feira em terreno negativo, em linha com o sentimento dominante nas principais praças mundiais.Depois de ontem as subidas das taxas de juro pelos bancos centrais da Zona Euro e do Reino Unido não terem beliscado o otimismo dos investidores, esta manhã o sentimento inverte-se, depois de resultados aquém do esperado de três das maiores tecnológicas: Apple, Amazon e Alphabet.Por cá, o PSI cedia no arranque da sessão 0,42% para 5.932,22 pontos, com 11 cotadas a cair, duas a avançar e outras duas inalteradas.A pressionar o principal índice português estão a EDP Renováveis (-1,36%), a Mota-Engil (-1,10%) e a Greenvolt (-1,02%), as três a cederem mais de 1%.Todos os pesos pesados estão a vermelho esta manhã, com BCP a ceder 0,79%, a Galp Energia a desvalorizar 0,41% - em linha com a tendência de perdas do petróleo nos mercados internacionais esta manhã, - a EDP a cair 0,21% e a Jerónimo Martins a recuar 0,10%.A manter-se à tona, no verde, mas com subidas muito ligeiras estão a Sonae (0,21%), que lidera a tabela, e a Nos (0,10%). Navigator e Semapa mantinham-se inalteradas nos primeiros minutos da negociação.Fora do PSI, mas ainda na bolsa de Lisboa, o destaque vai para a Martifer, que avança 8,62% para máximos desde setembro, depois de ontem ter comunicado a adjudicação de um contrato no valor de 68 milhões de euros para construir uma linha de alta velocidade no Reino Unido.