Lisboa encerra no verde com Mota-Engil a disparar quase 5,5%

Leia Também Bolsa de Lisboa abre no verde com EDP Renováveis a liderar ganhos

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira em terreno positivo. O PSI alinhou com o sentimento dominante nas principais praças europeias, que receberam com otimismo os resultados da reunião do Banco Central Europeu.Os governadores centrais decidiram aumentar as taxas de juro diretoras em 50 pontos base - como já era esperado - e Christine Lagarde admitiu que em março deverá repetir o mesmo nível de subidas.Por cá, o principal índice português somou 0,85% para 5.957,07 pontos, com nove cotadas no verde e seis no vermelho.A Mota-Engil liderou a sessão com um ganho perto de 5,5% (5,46%). A construtora portuguesa - que tem sido a cotada estrela em 2023 - atingiu máximos desde agosto de 2020, um dia depois de o novo CEO da empresa, Carlos Mota dos Santos, ter indicado em entrevista ao Negócios que espera que 2023 venha a ser um ano recorde.O grupo EDP também se destacou, com o braço renováveis a somar 3,24% e a casa mãe a valorizar 2,84%. O BCP também registou uma subida acima de 2%. Ainda com bons desempenhos estiveram a Greenvolt (1,82%) e os CTT (1,81%).Já a Jerónimo Martins, a empresa com maior peso na bolsa de Lisboa, encerrou a negociação quase na linha d'água (0,05%).Em sentido contrário, a Semapa foi a cotada com o maior recuo (-3,64%), seguida da Galp Energia (-2,16%), que acompanhou a tendência de queda do petróleo nos mercados internacionais.