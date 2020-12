Máximos históricos do Grupo EDP levam PSI-20 a subir pela quinta sessão

O PSI-20 fechou a subir 0,05% para 4.931,62 pontos, com oito cotadas em alta, outras tantas a cair e duas sem variação. O índice português marcou a quinta sessão seguida de ganhos e durante a manhã tocou em novos máximos de março deste ano.Ainda assim o PSI-20 ficou longe dos ganhos de outras praças europeias, como o FTSE de Londres, que avançou mais de 1,5% a reagir ao acordo alcançado no Brexit no final da semana passada. O Stoxx600 subiu perto de 1% a beneficiar com o avanço das cotadas britânicas e com o otimismo dos investidores com o plano de estímulos dos Estados Unidos, que já passou na Câmara dos Representantes.

A sessão em Lisboa voltou a ser marcada pelo novo desempenho positivo do Grupo EDP, com as duas cotadas mais valiosas da praça portuguesa a renovarem máximos históricos em reação a diversas notícias.

A EDP anunciou a venda de 15,5% do défice tarifário de 2021 por 271 milhões de euros e a EDP Renováveis concluiu a venda de ativos solares e eólicos nos Estados Unidos à Connor, Clark & Lunn Infrastructure por 684 milhões de dólares (561 milhões de euros). Já durante a sessão de hoje a Bloomberg noticiou que EDP Renováveis, que já tinha uma aliança com a francesa Engie, formou agora um trio com a polaca Tauron para instalar infraestruturas de energia eólica no mar Báltico.

As ações da EDP subiram 0,27% para 5,256 euros, tendo tocado em máximos históricos nos 5,32 euros. Já a EDP Renováveis fechou estável nos 23,00 euros, mas ao longo da sessão negociou no recorde de 23,40 euros.

Em sentido inverso estiveram duas das cotadas portuguesas que mais subiram durante a recuperação iniciada o mês passado nos mercados globais quando foram revelados os primeiros testes das vacinas contra a covid-19. O Banco Comercial Português desceu 0,89% para 0,1229 euros e a Galp Energia caiu 0,84% para 8,76 euros.

Ainda a pressionar o PSI-20 estiveram três cotadas de menor dimensão – Ramada, Mota-Engil e Pharol – que desceram todas mais de 1%.

Já a Jerónimo Martins (+0,25% para 13,935 euros) e a Sonae (+2,42% para 0,676 euros) ajudaram a impulsionar o PSI-20, com a dona dos supermercados Continente a conseguir mesmo o melhor desempenho do índice.

