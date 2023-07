Media Capital entra na corrida por 100% da Cofina. Ações disparam 8,47%

Leia Também Cristiano Ronaldo vai ser acionista de referência da Cofina





"Contar com Cristiano Ronaldo, o melhor futebolista de sempre, um atleta de exceção que partilha os valores da exigência, do rigor, do trabalho e da resiliência, como investidor é naturalmente um grande motivo de satisfação para a equipa que está a desenvolver o Management Buy Out da Cofina Media, que oportunamente será apresentado aos acionistas", afirmou na altura.



A dona da TVI entra assim na corrida pelo grupo que, entre outros, detém a CMTV, o Negócios e o Correio da Manhã.

O grupo Media Capital continua interessado em adquirir a Cofina, comunicou esta terça-feira a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."O Grupo Media Capital, SGPS, S.A. torna público que informou a Cofina de que mantém o interesse na aquisição de 100% do capital social da Cofina Media", pode ler-se na nota.O grupo, que tem Pedro Morais Leitão como presidente executivo, revela ainda que "assume o compromisso de participar no processo de alienação do referido ativo que venha a ser promovido pela Cofina, organizado em modelo de leilão ou outro, e desde que pautado por regras objetivas e transparentes, mediante a apresentação de proposta que atribui à Cofina Media um Enterprise Value superior a 75 milhões de euros".As ações da Cofina dispararam 8,47% após a comunicação da Media Capital à CMVM, estando a negociar nos 0,41 euros. Desde o início do ano, o grupo valorizou mais de 68% em bolsa.(Notícia atualizada às 13:17)