Mesmo com boas novas da inflação nos EUA Wall Street contém-se nos ganhos

Wall Street terminou a sessão desta quinta-feira a negociar no verde, embora com ganhos mais ligeiros do que na abertura. Os investidores estiveram a avaliar uma muito aguardada leitura da





A subida dos preços foi de 0,2% em cadeia em julho e de 3,2% em termos homólogos, valores em linha com o que era esperado pelos analistas.



nos Estados Unidos, que abriu caminho a uma pausa no ciclo de aperto da política monetária pela Reserva Federal na reunião de setembro.A subida dos preços foi de 0,2% em cadeia em julho e de 3,2% em termos homólogos, valores em linha com o que era esperado pelos analistas. Já a inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos produtos alimentares, que são mais voláteis, desceu uma décima, situando-se em 4,7% em termos homólogos, animando o mercado.



O índice de referência S&P 500 avançou 0,03% para 4.468,83 pontos, o industrial Dow Jones subiu 0,15% para 35.176,15 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 0,12% para 13.737,99 pontos.



Apesar do início de sessão com ganhos que chegaram a superar 1%, a valorização no fecho reduziu-se, dado que a inflação, que foi em linha com o esperado pelo mercado, já estava incorporada nas ações, explicou à Reuters, Yung-Yu Ma, analista da BMO Wealth Management.



Ma acrescentou ainda que os investidores se focaram nos riscos de médio-prazo, relativos ao crescimento da economia norte-americana, à desaceleração na concessão de crédito e o impacto da subida de juros pela Fed na economia. Já a inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos produtos alimentares, que são mais voláteis, desceu uma décima, situando-se em 4,7% em termos homólogos, animando o mercado.O índice de referência S&P 500 avançou 0,03% para 4.468,83 pontos, o industrial Dow Jones subiu 0,15% para 35.176,15 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 0,12% para 13.737,99 pontos.Apesar do início de sessão com ganhos que chegaram a superar 1%, a valorização no fecho reduziu-se, dado que a inflação, que foi em linha com o esperado pelo mercado, já estava incorporada nas ações, explicou à Reuters, Yung-Yu Ma, analista da BMO Wealth Management.Ma acrescentou ainda que os investidores se focaram nos riscos de médio-prazo, relativos ao crescimento da economia norte-americana, à desaceleração na concessão de crédito e o impacto da subida de juros pela Fed na economia.





O foco esteve também em dados do emprego nos EUA que mostraram que o número de pedidos de subsídio de desemprego aumentaram 248 mil na última semana, um valor superior aos 230 mil pedidos estimados, mostrando uma desaceleração no mercado laboral.