Microsoft supera a Apple e torna-se na maior cotada do mundo

As quedas recentes das acções da Apple “roubaram” cerca de 180 mil milhões de dólares à fabricante do iPhone. Já a Microsoft tem tido um desempenho mais moderado, o que lhe permitiu ascender ao primeiro lugar no “ranking” das cotadas mais valiosas do mundo.

As acções da Apple estão a recuar quase 1% para 173 dólares, o que coloca a capitalização bolsista da empresa nos 821,6 mil milhões de dólares, já longe do bilião de dólares a que ascendeu a 2 de Agosto.

Foi a primeira cotada nos EUA a atingir o estatuto de "trillion-dollar baby". Pouco tempo depois, a Amazon seguiu-lhe as pisadas. Mas entretanto o sector tecnológico perdeu o brilho e deu-se uma derrocada que retirou muito valor a estas empresas.

O "estado de graça" na Apple durou até Outubro, quando começaram a surgir notícias sobre o abrandamento das vendas do iPhone.

No dia 3 de Outubro, as acções da Apple tocaram num valor nunca antes visto (233,47 dólares), contudo, desde então já perderam quase 27%.

Uma tendência que foi acentuada após os resultados da empresa até Setembro. A Apple apresentou a 1 de Novembro os seus resultados do ano fiscal, terminado em Setembro, com os números a serem positivos, mas as perspectivas para os últimos três meses do ano civil não foram. Depois de reportar vendas de 46,9 milhões de unidades, contra uma projecção do mercado de 48,4 milhões, entre Julho e Setembro, a Apple revelou que as vendas entre Outubro e Dezembro deverão ficar compreendidas entre 89 e 93 mil milhões de dólares. O que significa que o valor médio ficará aquém da média das estimativas dos analistas (92,7 mil milhões).

Já a Microsoft, que também atingiu um máximo histórico a 3 de Outubro, recuou desde então 9%. A cotação actual da Microsoft é de 106,26 dólares, o que coloca a capitalização bolsista nos 822,2 mil milhões de dólares.

A Microsoft torna-se assim a cotada mais valiosa do mundo, superando a Apple.