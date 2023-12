Mota-Engil comanda perdas em dia vermelho para Lisboa

A bolsa de Lisboa encerrou no vermelho, em linha com a tendência das principais congéneres europeias. Opara 6.384,49 pontos, com 14 cotadas a registarem perdas, uma ganhos e uma inalterada.comandou as quedas, com um recuo de 2,36% para 4,13 euros, tratando-se da maior queda desde 7 de novembro.O setor das elétricas foi também um dos que mais pesou no índice, acompanhando a tendência do setor das "utilities" (água, luz e gás) na Europa.caiu 2,13% para 17,665 euros, seguida pela, que cedeu 1,95% para 7,545 euros, e pela, que deslizou 1,92% para 4,496 euros.Também aencerrou a sessão com perdas de 1,82% para 9,15 euros, um movimento que é justificado pelo facto de ter começado esta segunda-feira a negociar sem direito a dividendo. A empresa vai pagar um dividendo extra de nove cêntimos brutos por ação a partir do dia 20 de dezembro.e oduas das cotadas com mais peso no PSItambém remataram o dia no vermelho, com perdas de 0,7% para 22,84 euros e 0,39% para 0,2797 euros, respetivamente.Com ganhos terminou apenas a, que subiu 1,32% para 13,455 euros. Já aencerrou a sessão inalterada, com as ações a valerem 6,62 euros.