Mota-Engil salta perto de 5% para valor mais alto desde 2014

5,47 euros. Com esta subida, a capitalização bolsista da construtora ronda agora os 1,68 mil milhões, o que representa um aumento de mais de 37% desde o início do ano.

A casa de investimento admite ainda um potencial de crescimento devido ao TGV, para o qual a empresa lidera um consórcio.



A casa de investimento admite ainda um potencial de crescimento devido ao TGV, para o qual a empresa lidera um consórcio. (2022-2026), concentrando a sua atividade nos mercados principais (México, Brasil, Nigéria e Angola), bem como dando prioridade à otimização operacional e à melhoria da rentabilidade", refere o CaixaBI, numa nota de "research", a que o Negócios teve acesso.

É preciso recuar praticamente dez anos para encontrar um valor mais elevado, tendo a empresa atingido os 5,63 euros a 7 de julho desse ano. Os ganhos da construtora, que é liderada por Carlos Mota dos Santos (na foto), amenizaram ligeiramente no decorrer da sessão. Os títulos da empresa, que foi a grande estrela do PSI em 2023, sobem num dia em que viu o CaixaBI mais otimista quando ao seu desempenho em bolsa. O banco de investimento considera que o "rally" da Mota-Engil ainda não terminou e considera que esta está bem posicionada para atingir as metas que definiu. Só em 2023, a Mota-Engil valorizou 238,46%, tendo vivido o seu melhor ano de sempre em bolsa. O "rally" aconteceu durante o primeiro ano de liderança de Mota dos Santos, que assumiu funções a 1 de fevereiro do ano passado.