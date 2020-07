Navigator dispara 4% e dá ganhos ao PSI-20

A bolsa nacional abriu em alta esta quinta-feira,9 de julho, seguindo com sinal positivo pela quarta sessão consecutiva. Com nove cotadas em alta, sete em queda e duas inalteradas, o principal índice nacional avança ligeiros 0,09% para 4.478,11 pontos.

Na Europa, o dia também é de ganhos, depois de mais uma sessão positiva para as ações chinesas, com os investidores confiantes de que governos e bancos centrais vão continuar a apoiar a recuperação da economia, mesmo quando a pandemia tiver abrandado.

Por cá, os ganhos estão a ser suportados sobretudo pelo BCP e pela Navigator. A papeleira sobe 3,91% para 2,234 euros, depois de ter sido anunciado ontem que a empresa terá direito a uma redução das taxas aduaneiras dos Estados Unidos sobre a exportação de alguns dos seus produtos de papel, que passam para 1,63%.

Isto depois de o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos ter anunciado que o Departamento do Comércio corrigiu a sua abordagem no cálculo das despesas de corretagem, de manuseamento e outras. As ações já ganharam um máximo de 4,19% esta manhã, para os 2,24 euros.

Já o BCP sobe 0,84% para 10,86 cêntimos.

Do lado dos ganhos estão também a Semapa, que avança 1,84% para 8,32 euros, e a Corticeira Amorim, com uma valorização de 0,4% para 10,12 euros.

Por outro lado, a evitar uma maior subida do índice nacional estão as cotadas do grupo EDP, com a empresa-mãe a deslizar 0,79% para 4,521 euros e a EDP Renováveis a perder 1,34% para 13,22 euros.

No mesmo sentido segue a Galp Energia, que desliza 0,09% para 10,685 euros, acompanhando a descida ligeira do petróleo nos mercados internacionais.