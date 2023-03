Novas ações da família EDP já foram admitidas à negociação na bolsa de Lisboa

As novas ações da EDP e EDP Renováveis, resultantes dos dois aumentos de capital levados a cabo pelo grupo, já foram admitidas à negociação em bolsa, informaram ambas as cotadas em comunicados independentes.

No caso do braço das renováveis foram "criadas na Central de Valores Mobiliários 50.968.400 ações ordinárias e escriturais representativas do capital social da EDPR", que por sua vez "foram admitidas à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon".

Já no caso da empresa-mãe trata-se de um total de 218.340.612 novas ações.

As novas ações podem ser trocadas por outras e conferem aos seus titulares, "a partir da data da respetiva emissão, os mesmos direitos que as outras ações existentes antes do aumento de capital", rematam ambos os comunicados.

Esta terça-feira, o grupo liderado por Miguel Stilwell de Andrade já tinha informado o mercado de que as operações de emissão de novas ações foram registadas, resultando em injeções de mil milhões de euros cada.

Em ambas as operações, as novas ações da EDP e EDP Renováveis foram colocadas junto de investidores institucionais, com os quais a empresa já tinha feito acordos prévios. A casa-mãe vai usar os mil milhões arrecadados para financiar a oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP Brasil, enquanto a eólica pretende expandir o negócio.