EDP vende cada ação a 4,58 euros no aumento de capital para financiar OPA no Brasil

A EDP está a vender cada ação por 4,58 euros no aumento de capital da empresa, anunciado no plano estratégico, que servirá para financiar a oferta pública de aquisição (OPA) para adquirir as ações detidas pelos acionistas minoritários da cotada do grupo no Brasil.De acordo com um comunicado enviado na manhã desta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade pretende realizar um aumento de capital no valor total de 1.000.000.002,96 euros, através da colocação de 218,340,612 ações."O número total de ações subscritas representa 5,5% do capital social da EDP ao preço de 4,58 euros por ação, correspondendo a um montante nominal de 1 euro e a um prémio de emissão de 3,58 euros por ação, representando um aumento de capital de 218.340.612,00 euros e um valor global de prémio de emissão de 781.659.390,96 euros", explica a empresa na comunicação.Os investidores receberão as ações atribuídas no dia 7 de março e terão direito a todos os direitos económicos e de voto inerentes às ações a partir dessa data. A operação conta com a participação BNP Paribas, o Citigroup e o Morgan Stanley e é assessorada pela N.M. Rothschild & Sons.Por sua vez, também a EDP Renováveis comunicou à CMVM detalhes do seu aumento de capital.Neste caso, o número total de ações subscritas representa 5.3% do capital social existente da empresa "ao preço de 19,62 euros por ação, correspondendo a um montante nominal de 5 euros e a um prémio de emissão de €14,62 por ação, representando um aumento de capital de 254.842.000,00 euros e um valor global de prémio de emissão de 745.158.008,00 euros."Também aqui os investidores receberão as ações atribuídas no dia 7 de março.O aumento de capital da EDP Renováveis servirá para financiar parcialmente o plano de investimento 20 mil milhões de euros para o desenvolvimento de 17 GW de capacidade instalada em energias renováveis até 2026. A operação conta com a participação do Citigroup, Goldman Sachs, o JP Morgan e Morgan Stanley e é também assessorada pela N.M. Rothschild & Sons.Na sessão de negociação desta quinta-feira, já depois de ter sido revelada a estratégia do grupo, as ações da EDP caíram 1,57% para 4,634 euros e as da EDP Renováveis somaram 5,33% para 20,37 euros, naquela que foi a melhor sessão da cotada em quatro meses. Esta sexta-feira ambas as empresas têm estado a negociar com ganhos.