Oito anos depois, Patris pode deixar a bolsa

A Patris, empresa que faz parte do PSI Geral, convocou uma assembleia geral para o próximo dia 15 de dezembro, com o ponto único de "deliberar sobre a saída da Sociedade do mercado Euronext Growth e sobre a exclusão de negociação das ações da Sociedade naquele mercado regulamentado", revela em comunicado à CMVM.O grupo especializado em seguros de vida, gestão de poupança, investimentos e corretagem, que é liderado pelo gestor Gonçalo Pereira Coutinho, entrou em bolsa a 16 de dezembro de 2016, com uma valorização de quase 15 milhões de euros, no mercado Alternext, um segmento destinado a pequenas empresas e que tinha uma regulação mais leve.O grupo - que é atualmente responsável pela gestão do fundo de recuperação dos lesados do papel comercial vendido pelo Banco Espírito Santo (BES) - foi constituído em 2006 e tinha em agosto de 2022 cerca de 300 colaboradores nas diferentes empresas.