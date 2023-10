Otimismo em torno da "earnings season" sustenta ganhos em Wall Street

4.373,63

Os principais índices em Wall Street encerraram em alta esta segunda-feira, com os investidores expectantes quando a esta "earnings season", mas também focados no desenrolar do conflito no Médio Oriente, que deverá manter os ganhos contidos. Isto numa altura em que tudo indica estar iminente uma ofensiva terrestre por parte de Israel à Faixa de Gaza.Esta semana o foco deverá estar nos dados das vendas a retalho e da produção industrial nos Estados Unidos, bem como nos resultados de algumas grandes empresas, como o Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson, Tesla e Netflix.O S&P 500, referência para a região, subiu 1,06% parapontos, o industrial Dow Jones avançou 0,93% para 33.984,54 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite somou 1,2%, para 13.567,98 pontos.Entre os movimentos de mercado, a Nvidia avançou 1,39%, mesmo depois de a Reuters ter noticiado que iria tomar medidas para prevenir as fabricantes de "chips" norte-americanas de venderem para a China.A Albermarle, a maior produtora de químicos provenientes do lítio do mundo, subiu 2,65%, após ter retirado uma proposta de compra da Liontown Resources por 4,16 mil milhões de dólares.Já a Lululemon pulou mais de 10%, com a sua ascensão ao índice de referência mundial, S&P 500, em vias de acontecer esta semana, com a saída da Activision Blizzard - que foi adquirida pela Microsoft.