Patris aceita pagar 2,89 euros por ação para sair da bolsa

A Patris Investimentos está mais próxima de sair da bolsa. O perito independente que fez a avaliação da contrapartida mínima a ser oferecida aos acionistas minoritários fixou o preço em 2,89 euros por ação, um montante que os acionistas maioritários avançam já que aceitaram.No mês seguinte, os acionistas aprovaram a saída do grupo do mercado Euronext Growth.Na altura justificou que "considerando a reduzida dispersão do capital social, a ausência de transações no mercado há mais de três anos, os custos para a sociedade e para os acionistas e a posição manifestada pela maioria dos acionistas da sociedade quanto à manutenção da negociação das ações da sociedade no sistema de negociação multilateral Euronext Growth, propõe-se deliberar a saída da sociedade do mercado Euronext Growth e a consequente exclusão de negociação naquele mercado das ações representativas do capital social da sociedade".Segundo um outro comunicado divulgado no início da semana, "a primeira metade do ano de 2023, marcado ainda pela manutenção da guerra na Europa após a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, foi mais um período de forte crescimento do grupo, tanto a nível de proveitos como de resultados consolidados, que ascenderam a 3.604 milhões euros em junho de 2023".Por seu lado, os capitais próprios registaram uma evolução positiva, tendo atingido os 44,795 milhões de euros no final do primeiro semestre. "Até final do ano prevê-se a continuação do acelerado ritmo de crescimento orgânico do grupo, impulsionado pelo significativo aumento da atividade de seguros vida, acidentes pessoais e saúde, e pelo crescimento do volume de negócios da generalidade das empresas do grupo", acrescenta.