Paulo Fernandes reforça na Greenvolt e passa a segundo maior acionista

8,004 e 8,06 euros por ação, sendo que a operação aconteceu em bolsa. Esta quinta-feira a Greenvolt desvalorizou 1,13% no PSI para 7,87 euros.

200 milhões de euros através da emissão de nova dívida que foi totalmente comprada por um fundo da KKR. Estas obrigações podem ser convertidas em capital dentro de três anos a um preço de 10 euros por ação.

Paulo Fernandes reforçou a posição na Greenvolt, ultrapassando a barreira dos 10% e passando assim a ser o segundo maior acionista. Através da Actium Capital, Paulo Fernandes (que é também vice-presidente da Altri e presidente da Cofina, dona do Negócios) investiu 5.270.085 euros para comprar 655.329 ações da energética.A Actium Capital "adquiriu, na Euronext Lisbon, entre os dias 23 e 25 de janeiro de 2023, 655.329 ações representativas de 0,47% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt – Energias Renováveis", anunciou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.Os títulos foram comprados a preços entre osApós a aquisição, a sociedade passou a deter 13.917.220 ações representativas de 10,0002% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt, acima do anterior nível de 9,53% do capital. O comunicado acrescenta que se consideram imputáveis a Paulo Fernandes o total dessas ações.A Altri é a maior acionista da Greenvolt com 13.389.937 ações ou 16,64% do total do capital. A Promendo Investimentos, que detinha até agora 13.389.937 ações (9,62% do capital), cai assim para a terceira posição.O reforço acontece menos de uma semana depois de a Greenvolt ter recebido um investimento de