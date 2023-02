Greenvolt instala mais de dois mil painéis em polo da Teixeira Duarte

Leia Também Greenvolt, Vieira de Almeida e Fundo Imofid apostam na energia renovável

A Greenvolt Next Portugal vai instalar uma unidade de produção para auto-consumo no polo operacional da Teixeira Duarte no Montijo. O anúncio foi feito pela empresa esta terça-feira.As instalações vão contar com 2.155 módulos solares fotovoltaicos que vão permitir reduzir a fatura energética da Teixeira Duarte em 62%, bem como evitar a emissão de 823 toneladas de CO2 por ano, através da produção de 1.716 MWh anuais.O projeto não tem investimento inicial, uma vez que o seu modelo de funcionamento é através da partilha das mais-valias obtidas com a energia gerada."Cada vez mais empresas procuram dar este passo, reduzindo a sua pegada, sendo a solução da Greenvolt Next Invest essencial para que muitas possam fazê-lo sem o avultado esforço financeiro inicial que habitualmente se exige" afirmou Carlos Coelho, diretor executivo do grupo Greenvolt."A rapidez com que a Greenvolt Next apresentou uma solução que, a curto prazo, será uma realidade. As emissões evitadas com a instalação destes painéis solares são equivalentes ao CO2 capturado anualmente por 5.700 árvores, o que é uma redução considerável", sublinha Diogo Rebelo, administrador do grupo Teixeira Duarte.Desde a sua criação, o portfólio de projetos financiados através da Greenvolt Next Invest ascende a 13,5 milhões de euros.