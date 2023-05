Pesos-pesados atiram bolsa de Lisboa para o vermelho

A bolsa de Lisboa fechou a sessão em terreno negativo, em linha com as restantes praças europeias. O PSI desvalorizou 1,12% para os 5.888,88 pontos, tendo caído para o valor mais baixo desde 29 de março.Das 16 cotadas que integram o PSI, 12 terminaram o dia no vermelho, três no verde e uma inalterada.A liderar as descidas esteve a REN, com uma queda de 2,18% para 2,47 euros. Do lado das perdas fecharam também todos os pesos-pesados.A Galp deslizou 2,08% para 10,365 euros, a EDP cedeu 1,74% para 4,579 euros e a EDP Renováveis recuou 1,47% para 19,12 euros. Já a Jerónimo Martins perdeu 0,80% para 22,38 euros e o BCP caiu 0,56% para 21,29 cêntimos.A Altri, por sua vez, fechou a sessão do lado dos ganhos, num dia em que apresenta as contas do primeiro trimestre. A papeleira subiu 1,57% para os 4,270 euros.Inalterada fechou a Navigator, com as ações nos 3,450 euros.Notícia atualizada às 16h48