Pesos pesados castigam Lisboa. Greenvolt suspensa após OPA

. A elétrica vai pagar a 27 de dezembro um dividendo único de 0,064 euros brutos por ação, por conta de adiantamento sobre lucros. Assim, a REN cai 2,10% para 2,335 euros.Segue-se a família EDP, com a casa mãe a ceder 0,82% para 4,463 euros e o braço verde a perder 0,67% para 17,75 euros. Ainda na energia, a Galp desvaloriza 0,37% para 13,47 euros.No setor do retalho, a Jerónimo Martins desliza 0,43% para 23,14 euros e a Ibersol cai 0,30% para 6,54 euros.Também no setor das papeleiras, a Navigator perde 0,23% para 3,53 euros e a Semapa cede 0,15% para 13,28 euros. Apenas a Altri negoceia no verde, a ganhar 0,93% para 4,572 euros.Em terreno positivo segue a Mota-Engil que ontem chegou a perder 10% durante a negociação . A tomada de mais-valias deverá ter sido o fator para o recuo das ações da empresa liderada por Carlos Mota dos Santos. A construtora está esta manhã a avançar 1,27% para 3,98 euros.Ainda no verde está o BCP a somar uns ligeiros 0,04% para 26,75 cêntimos.