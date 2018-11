Petróleo e metais industriais penalizam Wall Street em sessão mais curta

As bolsas norte-americanas regressaram em queda à negociação, após a pausa de quinta-feira para celebração da Acção de Graças. O mau desempenho das matérias-primas, com especial relevo para o petróleo e os metais de base, é um dos factores de pressão, a par com os receios em torno da instabilidade política na Europa e das tensões comerciais EUA-China.

O índice industrial Dow Jones segue a ceder 0,74% para 24.284,39 pontos e o Standard & Poor’s 500 recua 0,67% para 2.632,26 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvaloriza 0,48% para 6.938,85 pontos.

Os preços do petróleo estão em queda, com o Brent do Mar do Norte – negociado em Londres, e que serve de referência às importações europeias – a perder mais de 5% e a valer menos de 60 dólares por barril, o que não acontecia desde Outubro do ano passado.

Também os metais industriais estão a transaccionar no vermelho, com destaque para o cobre, à conta dos receios em torno de uma desaceleração do crescimento económico global.

Também o clima de perturbação política na Europa está a contribuir para a cautela dos investidores, especialmente a incerteza quanto aos termos do Brexit – há acordo delineado entre Londres e Bruxelas, mas está longe de finalizado e não recolhe unanimidade no Reino Unido.

O contexto de tensões comerciais entre Washington e Pequim está igualmente a deixar os investidores mais prudentes, numa altura em que se especula se os EUA e a China conseguirão chegar a um acordo na reunião do G20 na próxima semana na Argentina.



As cotadas ligadas às tecnologias, à energia e aos metais de base são as que estão a ter pior performance na jornada desta sexta-feira, que termina mais cedo em Wall Street - às 18:00 de Lisboa.