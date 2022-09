Presidente da bolsa de Lisboa reticente sobre taxar lucros excessivos

de empresas de alguns setores que poderão beneficiar com a escalada da inflação e crise energética. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Isabel Ucha diz que não é claro que o chamado "windfall tax" possa resolver algum problema concreto.





A presidente da Euronext Lisbon tem reticências sobre a eficácia de taxar lucros excessivos

"Não sei até que ponto essa medida resolveria alguma questão em concreto. Não me pareceu claro que assim fosse", aponta Isabel Ucha em relação à possibilidade de serem taxadas empresas, por exemplo, da energia. Em alternativa, defende que "estas medidas extraordinárias e de emergência devem focar-se em apoiar as pessoas e as empresas que efetivamente estão a ter dificuldades."



A líder da bolsa de Lisboa considera que o contexto vivemos não é excecional, mas sim o choque externo e inesperado sobre a economia. Nesse sentido, os pacotes de medidas são "justificados" e "necessários". Ainda assim, "é preciso que, em paralelo com estes pacotes, se continuem a tomar as medidas mais estruturais de apoio, designadamente à transição energética para as energias renováveis e limpas em carbono, para a transição digital e para os fatores de competitividade mais estruturais da economia."



A crise pode, assim, ser vista como oportunidade para acelerar a transição energética, sendo que Isabel Ucha apela a que Governo e tecido empresarial recorram mais ao mercado de capitais para financiarem esta mudança.



Isabel Ucha lembra ainda que o índice português PSI - seguindo uma tendência contraria ao mercado europeu - valorizou 10% desde o início da guerra graças sobretudo à exposição as empresas energéticas, nomeadamente renováveis. Apesar das transações terem abrandado devido à maior volatilidade de mercado, o caminho deverá continuar a ser o mesmo.