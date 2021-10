PSI-20 abre a ceder mais de 1% com BCP e Galp a pesar

A bolsa de Lisboa faz a estreia em outubro com uma abertura em terreno negativo, em linha com as quedas acima de 1% que estão a ser também registadas na bolsa de França e em Amesterdão. O PSI-20 regressa às quedas, depois de duas sessões consecutivas em terreno positivo.Das 19 cotadas que compõem o índice de referência, 10 começaram a sessão a cair e apenas a Ibersol e a Pharol estão em terreno positivo.Os pesos-pesados BCP e a Galp estão a desvalorizar neste arranque, com o banco liderado por Miguel Maya a desvalorizar 1,79% nos primeiros minutos de negociação, para os 15,46 cêntimos. Já a petrolífera portuguesa desvaloriza 1,49% no arranque, para 9,648 euros.Na energia, as cotadas do grupo EDP começam o dia também no vermelho: a casa-mãe desvaloriza 1,04% para 4,488 euros, enquanto a EDP Renováveis cede 1,49% para 21,10 euros. A Greenvolt tomba 2,18%, com as ações a cotar nos 5,83 euros.No retalho, a Jerónimo Martins começa o dia com uma queda de 0,64% (17,10 euros) e a Sonae cede 1,49% (89,5 cêntimos).A Navigator, no setor das papeleiras, cai 2,17%, com os títulos a deslizar para 2,970 euros; já a Altri desvaloriza 1,68% neste arranque, caindo para 5,265 euros.Nas telecomunicações a Nos está a cair 0,69% (3,45 euros). Os CTT estão também no vermelho, a cair 1,18% para 4,60 euros. A empresa detalhou esta sexta-feira que pretende crescer no mercado espanhol, com o objetivo de aumentar a respetiva quota de mercado e rentabilidade no país vizinho, conforme indicou à CMVM.Em terreno positivo, a Ibersol valoriza 0,69% para 5,8 euros e a Pharol aprecia 0,33%, com os títulos a negociar nos 9,19 cêntimos.(notícia atualizada às 8h26)