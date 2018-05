PSI-20 sobe 0,23% para 5.727,99 pontosStoxx 600 ganha 0,29% para 395,83 pontosNikkei desvalorizou 0,31% para 23.002,37 pontosJuros da dívida portuguesa a dez anos sobem 6,3 pontos base para 1,931%Euro recua 0,4% para 1,1725 dólaresPetróleo sobe 0,57% para 78,96 dólares por barril, em LondresAs principais praças europeias começaram a semana em terreno positivo, incluindo o PSI-20. A excepção é Itália onde o principal índice está a desvalorizar 1,2% perante a instabilidade política. Esta segunda-feira deverá ser conhecido oficialmente o nome proposto pelo 5 Estrelas e Liga para o cargo de primeiro-ministro. A bolsa nacional está a subir 0,23% para os 5.727,89 pontos puxada pela correcção do BCP, mas também pela valorização do sector do papel. Já o principal índice europeu, o Stoxx 600, sobe 0,29% para os 395,83 pontos. A tendência positiva verificou-se também nas bolsas asiáticas com o índice japonês, o Nikkei, a valorizar 0,31%.O optimismo dos investidores prende-se com o acordo entre os EUA e a China . As duas principais economias do mundo decidiram dar tréguas, pelo menos para já, à guerra comercial. Na prática isto significa que se mantêm inalteradas as taxas aduaneiras entre os dois países até que um acordo mais vasto seja alcançado.As incertezas à volta da situação italiana continuam a agravar os juros no mercado secundário de dívida. Os juros da dívida portuguesa a dez anos continuam a subir, acompanhando a tendência italiana. Os juros somam 6,3 pontos base para 1,931% esta segunda-feira, tendo tocado num máximo de início de Março. Em Itália, os juros a dez anos sobem 5,8 pontos base para os 2,286%. Já na Alemanha os juros a dez anos estão a aliviar.

Dólar sobe pela sexta sessão para máximos de Dezembro

O índice que mede o desempenho do dólar face às principais congéneres mundiais está a valorizar pela sexta sessão consecutiva, negociando no valor mais elevado desde 18 de Dezembro no ano passado.





A animar a divisa norte-americana está o anúncio feito este fim-de-semana que os Estados Unidos e a China "suspenderam" a guerra comercial, até que um acordo mais vasto seja alcançado entre os dois países.





Já o euro está no valor mais baixo desde 12 de Dezembro face ao dólar, no dia em que será conhecido o nome proposto pelo 5 Estrelas e Liga para o cargo de primeiro-ministro. A imprensa italiana avançou, no fim-de-semana que a escolha das duas forças políticas recaiu sobre Giuseppe Conte. O euro desce 0,43% para 1,1721 dólares.





Esta subida estará a ser influenciada pelas eleições da Venezuela, um dos membros da OPEP. Devido à falta de transparência, os EUA admitem aplicar sanções ao sector petrolífero venezuelano. Ouro em mínimos de cinco meses Contrariando a evolução do dólar, o ouro está em queda pela primeira vez em quatro sessões, negociando no valor mais baixo desde 18 de Dezembro.



O acordo provisório entre as duas maiores economias do mundo está a aliviar a tensão nos mercados, diminuindo a procura por activos de refúgio, como é o caso do ouro. O metal amarelo cai 0,79% para 1.282,83 dólares por onça, enquanto a prata desce 0,90% para 16,2950 dólares.

Depois de ter ultrapassado a barreira dos 80 dólares, em Londres, na semana passada, o petróleo está a valorizar. O Brent está a subir 0,57% para os 78,96 dólares. Já o WTI, negociado em Nova Iorque, está a valorizar 0,63% para os 71,71 dólares, o valor mais elevado em mais de três anos.