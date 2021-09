PSI-20 abre no vermelho em dia de estreia da Greenvolt

O PSI-20 arrancou a primeira sessão da semana no vermelho, a ceder 1,40%, para os 5224.97 pontos. Nos primeiros minutos da negociação, apenas uma cotada estava positiva, 16 estavam a descer e duas mantinham-se inalteradas.



Todos os "pesos pesados" acordaram com perdas, liderados pelo BCP, que cai 2,40%. Segue-se a GALP, a ceder 1,82%. Nas EDPs, a Renováveis perde 1,28% e a casa mãe cede 0,57%. Por último a Jerónimo Martins desvaloriza 0,45%.





A Ibersol é a única a puxar o índice para cima, a subir 0,71% Novabase e Semapa seguem inalteradas.O destaque desta manhã vai para a Greenvolt. Esta segunda-feira, o principal índice de referência nacional passa a ter 19 cotadas, com a subida da empresa de energias renováveis, liderada por Manso Neto, à liga das principais empresas a negociar na bolsa de Lisboa.Na sua estreia, a Greenvolt arrancou a perder 2,72%, depois de ter estado várias sessões consecutivas a subir, nas semanas anteriores.Com esta nova entrada, o PSI-20 passa a ser dominado pelo setor da energia, com a EDP, EDP Renováveis, a Galp Energia, a REN e agora a Greenvolt a valerem dois terços das capitalizações bolsistas, numa altura em que os preços da energia atingem máximos históricos.Lá fora, a Europa acordou, tal como Lisboa, toda pintada a vermelho, com as principais praças a cederem mais de 1% e a atingir o valor mais baixo do último mês. O índice francês lidera, a perder 1,90%, mas o alemão chegou a bater os 2% negativos.Já o STX600, que agrega as principais empresas europeias, estava a ceder 1,35%.(Notícia atualizada com mais informação)