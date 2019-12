PSI-20 abre semana em queda com energia a pressionar

O PSI-20 sobe 0,05% para 5.170,25 pontos, com seis cotadas em alta, nove em queda e três sem variação. Os restantes índices europeus também seguem maioritariamente no vermelho, mas perto da linha de água.

Os mercados acionistas europeus e norte-americanos fecharam a semana passada em alta, animados pelos dados fortes sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, mas esta segunda-feira a China revelou que as exportações do país asiático desceram pelo quarto mês consecutivo.

As exportações chinesas desceram 1,1% no mês passado, depois da queda de 0,9% em outubro, contrariando as expetativas dos economistas que apontavam para um crescimento de 1%.

Este dado veio refrear os ânimos sobre uma retoma da economia mundial, o que está a condicionar o sentimento dos investidores no início de uma semana em que o foco vai estar nas reuniões de política monetária da reserva Federal (quarta-feira) e do Banco Central Europeu (quinta-feira), embora não se esperem alterações de juros ou outras decisões relevantes. As eleições no Reino Unido, também na quinta-feira, são outro evento que deverá marcar o rumo dos mercados.

Na frente da guerra comercial aproxima-se a data em que Estados Unidos e China têm para fechar a primeira fase de um acordo comercial sem que sejam ativadas novas tarifas. O prazo termina a 15 de dezembro, sendo que do lado da China há a expectativa de que um acordo que possa satisfazer ambos os lados possa ser fechado em breve, disse Ren Hongbin, assessor do ministro do Comércio chinês.

A condicionar o desempenho dos PSI-20 estão várias cotadas do setor energético, embora com variações ligeiras. A Galp Energia cede 0,07% para 14,60 euros, a EDP desvaloriza 0,35% para 3,667 euros e a EDP Renováveis cai 0,2% para 10,06 euros.



Do lado dos ganhos o Banco Comercial Português soma 0,1% para 0,1954 euros, a Altri valoriza 0,26% para 5,75 euros e a Navigator ganha 0,39% para 3,626 euros.