PSI-20 em alta com BCP e EDPR em destaque. Ibersol tomba mais de 3%

A bolsa de Lisboa começou a sessão desta segunda-feira em alta, a valorizar 0,76% para 5.648,28 pontos. Das 19 cotadas que compõem o índice, 10 arrancaram em alta, três a cair e seis inalteradas.O BCP é a cotada que mais avançava nos primeiros minutos, a subir 1,81% para 0,1849 euros, depois de na passada sexta-feira as ações do banco terem fechado com uma valorização de 7,64%.Também as cotadas do grupo EDP estão entre as maiores subidas: a EDP Renováveis regista ganhos de 1,43%, a cotar nos 18,47 euros, enquanto a EDP valoriza 1,05% para 4,41 euros por ação. A EDP está a reagir nesta sessão ao anúncio de que a China Three Gorges, a principal acionista da elétrica portuguesa, reforçou a sua posição na empresa. "No dia 4 de fevereiro de 2022, a China Three Gorges (Europe) comunicou à EDP que detém uma participação qualificada de 20,22% do capital social e dos direitos de voto" da elétrica, indicou a empresa chinesa, em comunicado à CMVM revelado na sexta-feira, após o fecho do mercado.Nota ainda para a Jerónimo Martins, que valoriza 1,09% em Lisboa, com os títulos a cotar nos 20,49 euros.Entre as papeleiras, a Navigator aprecia 1,47% (3,440 euros) e a Altri avança 0,72% (5,62 euros). Nota ainda para os CTT, que avançam 0,68% para 4,43 euros, depois de o Presidente da República ter promulgado o diploma do Governo que altera o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais, aprovado pelo executivo em dezembro, "notando que não determina a renovação do contrato de concessão".Enquanto BCP e a EDP Renováveis estão em destaque entre os ganhos, a Ibersol é a cotada que mais cede no arranque em Lisboa, a cair 3,47% para 5 euros por ação. A Ibersol está nesta sessão a reagir ao anúncio de que a Burger King rescindiu o contrato com a empresa portuguesa para desenvolvimento da marca em Portugal. A norte-americana invocou incumprimento na abertura e remodelação de restaurantes, numa decisão que a Ibersol considerou ser "injusta e desajustada", segundo um comunicado enviado à CMVM.Também a Nos e a Galp estão no vermelho, com quedas ligeiras. A Nos está a ceder 0,06% (3,50 euros) e a Galp recua 0,02% para 9,99 euros.(notícia atualizada)