PSI-20 consegue maior subida em três meses com EDP a disparar 3%

A bolsa nacional fechou em alta pela segunda sessão seguida, com o PSI-20 a conseguir a subida mais acentuada dos últimos três meses, mas longe dos máximos da sessão.

O PSI-20 fechou a avançar 1,53% para 4.809,02 pontos, com 16 cotadas em alta e duas em terreno negativo. A subida de fecho foi a mais forte desde 4 de dezembro de 2019.

A meio da sessão o índice português chegou a ganhar mais de 3%, na maior subida intradiária em mais de um ano, mas travou os ganhos perto do fecho, com os investidores a receberem de forma negativa o corte surpresa que a Reserva Federal anunciou na taxa de juro de referência dos Estados Unidos.

O mesmo movimento aconteceu nas bolsas europeias. O Stoxx600 chegou a registar a valorização mais pronunciada desde 2016, mas acabou o dia com subidas mais tímidas e em redor de 1%.

As fortes subidas no início da sessão seguiam o movimento da véspera em Wall Street (o S&P500 disparou mais de 4%), sendo que a declaração do G7 de que as maiores economias do mundo estavam prontas para avançar com estímulos orçamentais ajudou a consolidar os ganhos.

Quando faltava pouco mais de uma hora para o fecho das praças europeias, a Reserva Federal dos Estados Unidos anunciou um corte surpresa de 50 pontos base na taxa de juro de referência. A reação imediata dos mercados até foi positiva, mas consolidou-se depois um movimento descendente, com os investidores preocupados com o movimento pouco habitual da Fed (o último corte surpresa de juros tinha acontecido em 2008, na altura da crise financeira).

No fecho das bolsas europeias os índices em Wall Street marcam perdas em redor de 1%.



O desempenho negativo de Wall Street não foi suficiente para inverter a tendência na praça portuguesa, sendo que a sessão até foi de ganhos generalizados.

O Grupo EDP voltou a destacar-se pela positiva, com ganhos acima de 3% nas duas cotadas. A EDP Renováveis subiu 3,25% para 12,70 euros e a EDP valorizou 3,57% para 4,471 euros.

Ainda no setor energético, a Galp Energia avançou 1,58% para 12,885 euros, aproveitando nova sessão de ganhos nas cotações do petróleo.

A Sonae Capital conseguiu a maior subida entre as cotadas do PSI-20 (4,92% para 0,683 euros), sendo que os CTT também se destacaram (+2,99% para 2,41 euros).

A REN desceu 0,38% para 2,65 euros e o BCP caiu 0,19% para 0,1593 euros, uma vez que o corte das taxas de juro é prejudicial para o setor financeiro. A reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) decorre na próxima semana e os investidores já estão a incorporar uma redução da taxa de juro dos depósitos (que já está em terreno negativo de -0,5%).