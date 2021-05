OPA da Sodim sobre Semapa prolongada até dia 4 de junho

"

O Período da Oferta decorrerá entre as 08:30 horas do dia 27 de abril 2021 e as 15:00 horas do dia 4 de junho de 2021 (horas de Lisboa), podendo as respetivas ordens de aceitação ser recebidas até ao termo deste prazo", adianta um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta decisão surge depois da associação de pequenos investidores Maxyield ter pedido à CMVM, na semana passada, a suspensão da OPA, devido às empresas do grupo terem adiado a apresentação de resultados. A Navigator apresenta as contas do trimestre esta sexta-feira, dia 28 de maio, enquanto os resultados da Semapa são reportados no próximo dia 31. Uma situação que terá levado o regulador a pedir que fossem divulgadas perspetivas financeiras para ambas as empresas, um pedido que levou a Sodim a solicitar a extensão do prazo da OPA, de modo a que os investidores tenham conhecimento das contas da Semapa e da Navigator, empresa controlada pela primeira.