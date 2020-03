"As expectativas em relação a uma possível ação coordenada entre as principais economias mundiais têm o mérito de travar o momentum negativo dos mercados bolsistas e no caso das bolsas americanas de estimular uma forte recuperação", explicam os analistas do BPI na abertura de bolsa, avisando, porém, que "a fasquia que os investidores colocaram para a reunião do G7 de hoje parece ser elevada, correndo-se o risco de não ser correspondida". Tal deve-se à notícia da Reuters de que o rascunho das conclusões do G7 não promete um estímulo orçamental A influenciar as cotadas europeias deverá também estar o comunicado divulgado ontem pelo BCE já depois dos mercados fecharem. O Banco Central Europeu, que inicialmente tinha sido mais cauteloso sobre a necessidade de ação, ajustou o discurso num curto comunicado em que a presidente Christine Lagarde diz que o BCE está pronto para tomar as medidas necessárias.Em Lisboa, 17 cotadas seguem em alta com apenas uma inalterada e nenhuma a negociar no vermelho. Nas subidas o destaque vai para o BCP que sobe 1,94% para os 16,21 cêntimos. Ontem o banco atingiu um mínimo de três anos, com uma queda de 1,78%, em linha com o desempenho do setor financeiro europeu, que é o mais castigado com o cenário de descida das taxas de juro por parte dos bancos centrais.A Ramada segue em alta com uma subida de 2,6% para os 4,73 euros e os CTT valorizam 1,97% para os 2,386 euros. O setor da energia - que otenm permitiu ao PSI-20 subir - é um dos que se destaca pela positiva. Numa altura em que a cotação do petróleo continua em recuperação, a Galp Energia sobe 1,15% para os 12,8 euros.Já a EDP (casa-mãe) sobe 1,07% para os 4,362 euros e a EDP Renováveis avança 1,3% para os 12,46 euros.Fora do PSI-20, o destaque vai para os títulos da Impresa que estão a subir 3,96% para os 21 cêntimos, negociando em máximos de um mês. A cotada apresentou ontem os resultados de 2019, tendo anunciado lucros de 7,8 milhões de euros, um valor que representa um aumento de 150% face ao período homólogo.(Notícia atualizada às 8h18 com mais informação)