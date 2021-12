PSI-20 regressa aos ganhos com EDPR, Galp e BCP a ganharem mais de 1%

A bolsa nacional está de regresso aos ganhos esta terça-feira, em linha com as principais praças europeias, depois das pesadas perdas da última sessão. O principal índice português, o PSI-20, está a somar 0,94% para 5.436,01 pontos, impulsionado sobretudo pelos ganhos superiores a 1% da EDP Renováveis, Galp e BCP.Das 19 cotadas, 14 estão a negociar em terreno positivo. A Mota Engil é a cotada que mais ganha, com uma valorização de 3,19%, depois de o CaixaBank/BPI ter reiniciou a cobertura dos títulos da empresa , considerando que a construtora está "a entrar numa nova fase de crescimento com um forte apoio de um novo acionista de referência industrial".A seguir de perto os ganhos está a EDP Renováveis, que avança 1,79%, para 21,56 euros por ação. Logo a seguir está a Corticeira Amorim, que sobe 1,33% para 10,64 euros por ação, depois de ter colocado 11,6 milhões de euros em obrigações verdes no mercado , com uma maturidade até 2026.A registar ganhos superiores a 1% destacam-se também a Galp Energia (+1,22%) e o BCP (+1,21%). As retalhistas acompanham também a tendência positiva, com a Jerónimo Martins a valorizar 0,80% e a Sonae a subir 0,74%.Em contraciclo, apenas duas cotadas: a Ibsersol e a Greenvolt. A dona da Pizza Hut, Burguer King e KFC perde 3,27% para 5,32 euros por ação, enquanto a Greenvolt cai 0,16%.As praças europeias respiram também de alívio. Embora o aumento de casos de ómicron continue a preocupar os investidores, estes mostram-se mais confiantes na eficácia das vacinas, depois de as farmacêuticas Pfizer e Moderna ter divulgado estudos que mostram a eficácia da terceira dose da vacina contra a covid-19 no combate à ómicron.Além disso, foi anunciado que a vacina da Novavax vai passar a ser distribuída, a partir de 2022, na Europa. A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) aprovou esta segunda-feira a nova vacina, que será administrada em duas doses e que tem uma eficácia de 90%.