Corticeira Amorim faz nova emissão verde de 11,6 milhões para comprar painéis solares

A Corticeira Amorim colocou 11,6 milhões de euros em obrigações verdes, anunciou esta segunda-feira, em comunicado, a empresa liderada por António Rios Amorim.A emissão tem uma maturidade até 2026 e soma-se a outras duas operações semelhantes: uma de 40 milhões de euros realizada em 3 de dezembro de 2020 e outra de 20 milhões de euro a 5 de agosto último.

"Num espaço de cerca de 1 ano, este é o terceiro financiamento sustentável da Corticeira Amorim, reafirmando o compromisso com a aplicação dos princípios e melhores práticas ESG (Environmental,Social and Governance) e alinhamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.



A empresa indica ainda que "está determinada em aumentar a proporção do consumo de energia proveniente de fontes renováveis controladas pelo grupo que, em 2020, ascendia a 66%. Assim, as emissões ao abrigo deste Programa destinar-se-ão a financiar a aquisição de painéis fotovoltaicos para diversas empresas do perímetro da Corticeira Amorim no período de 2021a 2024, que permitirão gerar mais 30 GWh (cerca de 20% do consumo de eletricidade reportado em 2020), evitando a emissão de cerca de 14.600 tCO2".



Mas o Programa de Emissões de Papel Comercial Verde permitirá ainda "alongar a estrutura de maturidades do financiamento da Corticeira Amorim, reforçando os seus Capitais Permanentes e a componente de financiamento sustentével", assinala a empresa.



A emissão foi montada pelo BBVA.