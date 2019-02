Pedro Catarino/CM

O PSI-20 subiu 1,07% para os 5.141,96 pontos esta sexta-feira, 15 de fevereiro, acumulando duas sessões consecutivas de ganhos . A bolsa nacional acompanha assim a tendência positiva que reina nos mercados face às declarações de Donald Trump de que as negociações comerciais com a China "estão a correr extremamente bem". As bolsas europeias estão a negociar em alta, atingindo máximos de outubro.O Stoxx 600, o índice que conjuga as 600 principais cotadas europeias, soma mais de 1% nesta sessão. Os mercados já negociavam em alta, mas os ganhos intensificaram-se depois das palavras do presidente norte-americano : "No conjunto da semana, o PSI-20 acumulou uma subida de 1%. Esta valorização semanal acontece depois de duas semanas consecutivas em que a bolsa nacional perdeu valor.Na sessão de hoje, a bolsa lisboeta foi impulsionada pelas subidas do BCP e da Galp Energia. As ações do banco avançaram 3,43% para os 23,5 cêntimos, beneficiando da valorização do setor bancário europeu, em especial o italiano.Já as ações da energética subiram 2,75% para os 14,38 euros, acumulando cinco sessões consecutivas de ganhos e atingindo máximos de três semanas. "A Galp continuou a refletir os bons resultados reportados no início da semana e a recuperação nos últimos dias da cotação do Brent", justificam os analistas do BPI no comentário de fecho.Em alta estiveram também as ações da Navigator que tinham registado perdas desde que a empresa anunciou lucros recorde e a saída do atual CEO. "Após a pressão vendedora, fruto da reação do mercado aos seus resultados, a Navigator conseguiu hoje recuperar uma parte das perdas de ontem", assinalam os analistas. Hoje, após o fecho, a Semapa, dona da Navigator, vai divulgar os resultados relativos ao quarto trimestre de 2018.A maior parte das cotadas fechou em alta, mas também houve quedas. Exemplo disso foi a EDP cujas ações desvalorizaram 0,37% para os 3,248 euros e a Jerónimo Martins cujas ações deslizaram 0,16% para os 12,745 euros. No caso da EDP, ontem foi apresentado pelo fundo de investimento Elliot, o "abutre da Argentina", um plano alternativo para o desenvolvimento da empresa com críticas à OPA (oferta pública de aquisição) da China Three Gorges.Fora do PSI-20, destacou-se a subida de 16,42% para os 2,45 euros nas ações da tecnológica Novabase . Ontem, após o fecho do mercado, a Novabase anunciou que terminou o exercício de 2018 com um resultado líquido de 4,737 milhões de euros, em linha com o registado em 2017 (4,774 milhões de euros).Em comunicado, a tecnológica anunciou também que pretende propor na assembleia geral a distribuição de 4,7 milhões de euros aos acionistas, o que representa a quase totalidade dos lucros obtidos.Além da Novabase, destaque também para as ações do Benfica que valorizaram 6,81% para os 2,51 euros, depois da(Notícia atualizada às 17h04)