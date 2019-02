Benfica dispara para máximos de agosto e ganha 23% na semana

No acumulado de 2019, as ações da SAD estão agora a subir 45,5%, o que representa o segundo melhor desempenho entre todas as cotadas portuguesas.

Seferovic marcou o golo da vitória na Turquia Reuters

As ações da SAD do Benfica estão a reagir em forte alta à vitória do clube na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Os títulos já estiveram esta manhã a subir 12,34% para 2,64 euros, o que corresponde a um novo máximo desde 30 de agosto do ano passado. Seguem agora a valorizar 4,68% para 2,45 euros, o que eleva para 23% a subida no acumulado da semana.

A subida dos títulos está a ser acompanhada de uma liquidez acima do normal. Foram transacionadas mais de 15 mil ações, três vezes acima da média diária dos últimos seis meses.

No início da semana as ações já tinham reagido em forte alta à vitória por 10-0 frente ao Nacional, que permitiu à equipa liderada por Bruno Lage ficar apenas a 1 ponto do líder Futebol Clube do Porto.

No acumulado de 2019, as ações da SAD estão agora a subir 45,5%, o que representa o segundo melhor desempenho entre todas as cotadas portuguesas (só a Impresa faz melhor).

Com a vitória por 2-1 alcançada na noite de quinta-feira frente aos turcos do Galatasary, o Benfica está mais próximo de seguir para os oitavos de final da prova que, apesar de estar longe da milionária Liga dos Campeões, também dá aos clubes prémios avultados.

A passagem aos oitavos garante 1,1 milhões de euros e aos quartos-de-final 1,5 milhões de euros. O acesso às meias-finais rende 2,4 milhões de euros e à final mais 4,5 milhões de euros. O vencedor da Liga Europa receberá mais 4 milhões de euros.

Caso o Benfica chegue à final que será disputada em Baku, no Azerbeijão e conquiste o título que já fugiu ao clube por duas vezes nos últimos anos, receberá um prémio total de 13,5 milhões de euros.

O Sporting é o outro clube português na prova, mas as aspirações a chegar a Baku ficaram ontem mais complicadas depois da derrota em Alvalade com os espanhóis do Villarreal. As ações da SAD do Sporting ganham 1,54% para 0,66 euros.