PSI-20 sobe quase 1% com EDP a reagir em alta aos resultados

O PSI-20 abriu a subir 0,89% para 4.776,84 pontos, numa sessão que o índice é impulsionado sobretudo pelo Grupo EDP, que atualiza hoje a sua estratégia para os próximos anos.

As bolsas europeias acordaram em alta, numa altura em que os investidores estão a apostar numa recuperação económica mais forte do que o previsto inicialmente, com o suporte do banco central.



No segundo dia de testemunhar no Congresso norte-americano, Jerome Powell, líder da Reserva Federal dos Estados Unidos, acalmou novamente os receios sobre a inflação e o vice-presidente da Fed, Richard Clarida, garantiu que o banco central iria manter a velocidade de compras de ativos.





Em Lisboa o foco está nos resultados de diversas cotadas, que estão a influenciar o rumo das cotações.

A EDP anunciou ontem que terminou o exercício de 2020 com lucros de 801 milhões de euros, o que representa um aumento de 56% em relação àqueles obtidos no ano anterior, tendo mantido o dividendo de 19 cêntimos por ação. Os títulos da elétrica, que apresenta esta manhã o seu novo plano estratégico, estão a subir 1,44% para 4,786 euros. A EDP Renováveis soma 1,95% para 18,80 euros.

A Corticeira Amorim fechou 2020 com lucros de 64,3 milhões de euros, menos 14,2% do que no ano anterior e manteve o dividendo de 0,185 euros por ação - o mesmo valor pago em 2017, 2018 e 2019. As ações sobem 0,36% para 11,16 euros.

Hoje é a vez do BCP apresentar as contas de 2020 e as ações do banco avançam 0,5% para 0,1204 euros. Os analistas apontam para lucros de 180,3 milhões de euros em 2020, o que compara com os 302 milhões de euros que o banco liderado por Miguel Maya obteve em 2019.

Destaque ainda para a Mota-Engil, que está a disparar 3,19% para 1,49 euros depois de ontem ter anunciado que o aumento de capital para completar a entrada dos chineses da CCCC no capital vai ser efetuado a 1,50 euros por ação.



Ainda a impulsionar o PSI-20 a Galp Energia soma 0,38% para 9,49 euros no dia em que o petróleo atingiu um novo máximo do último ano.