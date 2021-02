Leia Também EDP pretende vender ativos de mil milhões de euros





As ações da EDP e da EDP Renováveis estão a valorizar em torno dos 4%, como reação aos resultados divulgados ontem à tarde e ao plano estratégico para 2021-2025 apresentado hoje pela "casa-mãe", registando os melhores desempenhos em bolsa em todo o setor das "utilities" na Europa, na sessão de hoje.A empresa liderada por Miguel Stilwell ganha 4,18% para os 4,915 euros por ação, numa manhã em que quatro casas de investimento reviram as suas avaliações sobre a empresa, apesar de nenhuma alteração nem no preço-alvo, nem na recomendação ter sido efetuada.Entre os bancos que atualizaram a sua visão sobre a empresa estão o JB Capital Markets, o Barclays, o Oddo BHF e o Morgan Stanley, com um preço-alvo a oscilar entre os 5,90 euros e os 6,30 euros por ação. No geral, o preço-alvo médio definido pelas 23 casas de investimento que acompanham a EDP é de 5,44 euros por ação, de acordo com a Bloomberg, o que confere à empresa nacional um retorno potencial de 22,5%, tendo em conta o valor de fecho de ontem.A julgar pela reação matutina em bolsa, os investidores aplaudiram as recentes atualizações do grupo, uma vez que também a EDP Renováveis conseguiu contrariar a sua "forma recente" em bolsa marcada por sucessivas quedas desde o início deste ano. Hoje, a cotada valoriza 3,58% para os 19,10 euros por ação. Ainda assim, fevereiro poderá ser o segundo pior mês da sua história em bolsa para a empresa, com uma queda mensal a rondar os 20%.As duas cotadas estão a liderar os ganhos em todo o setor das "utilites" na Europa, que desvaloriza 0,5%, num dia em que as espanholas Endesa e Iberdrola perdem cerca de 1,7%.Ontem, a a empresa anuncia que vai investir cerca de 24 mil milhões de euros entre 2021 e 2025, o que representa um valor anual de 4,8 mil milhões de euros. Trata-se de um reforço significativo face aos 2,9 mil milhões de euros investidos por ano entre 2019 e 2022.