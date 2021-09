PSI-20 vive melhor sessão em 6 meses com BCP e Galp a subirem mais de 5%

António Costa volta a apontar o dedo à Galp sobre o encerramento da refinaria em Matosinhos, num artigo de opinião





A bolsa de Lisboa terminou a sessão com uma valorização superior a 2%, o melhor desempenho entre as pares europeias e a subida mais elevada do índice português em mais de seis meses. A determinar este comportamento estiveram os disparos da Galp e do BCP.O índice PSI-20 terminou a sessão desta quarta-feira a subir 2,22%, com 16 ações em alta, duas em queda e uma inalterada. Desde 11 de março, quando avançou 2,31%, que o PSI-20 não registava uma valorização tão expressiva.Lisboa esteve a acompanhar o sentimento positivo que dominou a negociação no Velho Continente. O índice europeu Stoxx 600 subiu cerca de 1%, com a generalidade das bolsas do Velho Continente a negociarem à volta deste nível de valorizações, num momento em que os investidores aguardam o desfecho da reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos e as preocupações em torno da situação financeira da Evergrande registaram um alívio, depois do gigante chinês ter chegado a acordo com um obrigacionista para evitar uma situação de incumprimento.Por cá, a Galp Energia foi a estrela da sessão. A petrolífera escalou 6,01% para 8,786 euros, a melhor sessão desde novembro do ano passado, isto apesar das críticas do Governo à empresa, no caso da refinaria de Matosinhos.